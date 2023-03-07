(Горбунова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Горбунов Иван Трифонов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1910
Рождение ребёнка
14.01.1911
Дочь: Никитина Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Рождение ребёнка
17.03.1914
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Рождение ребёнка
04.03.1916
Сын: Атякшев Василий Степанович
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Рождение ребёнка
11.08.1923
Дочь: /тутай Люба/ Любовь Степановна
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Рождение ребёнка
07.12.1925
Дочь: Кизерева Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович
Смерть
Неизвестно