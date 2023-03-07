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(Горбунова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Горбунов Иван Трифонов

Мать: не указана

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
12.02.1910

Муж: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
14.01.1911

Дочь: Никитина Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
17.03.1914

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
04.03.1916

Сын: Атякшев Василий Степанович

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
11.08.1923

Дочь: /тутай Люба/ Любовь Степановна

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
07.12.1925

Дочь: Кизерева Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Атякшев (св-Во 13.06.1936) Степан Антонович

Смерть
Неизвестно
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