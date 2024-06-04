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Иван Егоров

Место рождения

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Егор Маркелов (Марков)

Мать: Марфа Михайлова

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.07.1847

Жена: Агапия Ксенофонтова

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ксения Иванова

Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.07.1859

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.10.1860

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1860

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