Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Егор Маркелов (Марков)
Мать: Марфа Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.07.1847
Жена: Агапия Ксенофонтова
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ксения Иванова
Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
16.07.1859
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова
Рождение ребёнка
12.10.1860
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Агапия Ксенофонтова
Смерть
После 1860