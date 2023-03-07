Егор (Марков)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Маркел Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1816
Жена: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Глебова Анна (Маркова)
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Агафья Егорова
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Фома Егоров
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
04.02.1835 ст.
Сын: Суханов (колотилин) Трифон Егоров
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Михей Егоров
Мать ребёнка: Марфа Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835