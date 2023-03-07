Егор (Марков) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор (Марков)

Егор (Марков)

avatar

Место рождения

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

Между 1764 и 1774 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Маркел Егоров

Мать: не указана

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1816

Жена: Марфа Михайлова

Березовка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Глебова Анна (Маркова)

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Агафья Егорова

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Фома Егоров

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.02.1835 ст.

Сын: Суханов (колотилин) Трифон Егоров

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Михей Егоров

Мать ребёнка: Марфа Михайлова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close