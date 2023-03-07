Глебова (Суханова) Анна (Маркова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глебова (Суханова) Анна (Маркова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1874

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Егор (Марков)

Мать: Марфа Михайлова

Рождение ребёнка
28.12.1847 ст.

Сын: Глебов Федор Степанов

Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.

Сын: Глебов Иакинф Степанов

Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.

Сын: Глебов Андрей Степанов

Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Степан Глебов

Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1874
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от водянки
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