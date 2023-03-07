Глебова (Суханова) Анна (Маркова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1874
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: Егор (Марков)
Мать: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
28.12.1847 ст.
Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.
Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов
Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.
Отец ребёнка: Глебов Степан Глебов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глебов Степан Глебов
Работа или профессия
Неизвестно
помещичья крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1874
Причина смерти: от водянки