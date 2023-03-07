Глебов Степан Глебов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1874
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1847 ст.
Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.
Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)
Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.
Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глебова Анна (Маркова)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1874