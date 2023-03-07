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Глебов Степан Глебов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1874

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1821 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1847 ст.

Сын: Глебов Федор Степанов

Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.05.1852 ст.

Сын: Глебов Иакинф Степанов

Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.11.1857 ст.

Сын: Глебов Андрей Степанов

Мать ребёнка: Глебова Анна (Маркова)

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глебова Анна (Маркова)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1874
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