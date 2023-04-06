Фома Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиПосле 1861
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: Егор (Марков)
Мать: Марфа Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Фомин
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Рождение ребёнка
23.07.1861 ст.
Дочь: Анастасия Фомина
Мать ребёнка: Дарья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1861