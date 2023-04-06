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Фома Егоров

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

После 1861

Пол

Мужской

Отец

Около 1798 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: Егор (Марков)

Мать: Марфа Михайлова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Фомин

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1861 ст.

Дочь: Анастасия Фомина

Мать ребёнка: Дарья Степанова

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Степанова

Работа или профессия
Неизвестно
помещичий крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1861
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