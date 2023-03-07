Дарья Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1861

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Василий Фомин

Отец ребёнка: Фома Егоров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.07.1861 ст.

Дочь: Анастасия Фомина

Отец ребёнка: Фома Егоров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1861
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