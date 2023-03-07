Дарья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Василий Фомин
Отец ребёнка: Фома Егоров
Рождение ребёнка
23.07.1861 ст.
Дочь: Анастасия Фомина
Отец ребёнка: Фома Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1861