Агапия Ксенофонтова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.06.1847 ст.
Муж: Иван Егоров
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Егоров
Рождение ребёнка
30.09.1860 ст.
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860