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Агапия Ксенофонтова

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Место рождения

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.06.1847 ст.

Муж: Иван Егоров

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Егоров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1860 ст.

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Егоров

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1860
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