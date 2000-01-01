Посконина Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Посконин Андрей Семёнович
Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Горчакова Агриппина Семёновна
Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров
Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
14.08.1870
Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Семёновна
Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров
Смерть
Неизвестно