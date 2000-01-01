Посконина Евдокия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посконина Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Посконин Андрей Семёнович

Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Горчакова Агриппина Семёновна

Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров

Шилово, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
1865

Сын: Посконин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
14.08.1870

Сын: Посконин Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Семёновна

Отец ребёнка: Посконин Семён Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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