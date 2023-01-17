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Посконин Семён Фёдоров

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Посконин Фёдор

Мать: не указана

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.10.1852

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
14.09.1854

Дочь: Надежда Семёновна

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 27.09.1857

Сын: Посконин Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
23.05.1860

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.06.1862

Дочь: Горчакова Агриппина Семёновна

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1865

Сын: Посконин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
14.08.1868

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.08.1870

Сын: Посконин Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
14.10.1875

Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.05.1952

Жена: Посконина Евдокия Петрова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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