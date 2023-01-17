Посконин Семён Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Посконин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1852
Рождение ребёнка
14.09.1854
Дочь: Надежда Семёновна
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
Около 27.09.1857
Сын: Посконин Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
23.05.1860
Рождение ребёнка
19.06.1862
Дочь: Горчакова Агриппина Семёновна
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
05.06.1865
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1868
Рождение ребёнка
14.08.1870
Мать ребёнка: Посконина Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
14.10.1875
Бракосочетание
23.05.1952
Смерть
Неизвестно