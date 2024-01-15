Чупина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупина Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

22.12.1868

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Посконина Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1847

Сын: Чупин Елизар Петрович

Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров

Рождение ребёнка
05.05.1849

Сын: Чупин Николай Петрович

Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупин Пётр Фёдоров

Смерть
22.12.1868
Причина смерти: Водянка
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