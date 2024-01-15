Чупина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти22.12.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Посконина Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров
Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.07.1847
Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров
Рождение ребёнка
05.05.1849
Отец ребёнка: Чупин Пётр Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чупин Пётр Фёдоров
Смерть
22.12.1868
Причина смерти: Водянка