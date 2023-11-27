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Борисов Гавриил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1821 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1860

Отец: Борисов Петр Максимович

Мать: Пелагея Ивановна

Бракосочетание
22.01.1884

Жена: не указана

января 1884 — 31 декабря 1884 ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №203, опись №780, дело №448, стр. 145
Рождение ребёнка
1885

Сын: Борисов Степан Гаврилович

Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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