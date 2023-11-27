Борисов Гавриил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1860
Отец: Борисов Петр Максимович
Мать: Пелагея Ивановна
Бракосочетание
22.01.1884
января 1884 — 31 декабря 1884 ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №203, опись №780, дело №448, стр. 145
Рождение ребёнка
1885
Сын: Борисов Степан Гаврилович
Мать ребёнка: Екатерина Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно