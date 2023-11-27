Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелагея Ивановна

Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович

Рождение ребёнка
20.03.1860

Сын: Борисов Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Петр Максимович

Место жительства
Неизвестно
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close