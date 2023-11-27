Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович
Рождение ребёнка
20.03.1860
Отец ребёнка: Борисов Петр Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно