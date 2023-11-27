Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Афанасий Сергеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1884

Муж: не указан

января 1884 — 31 декабря 1884 ГБУ «ЦГА Москвы», фонд №203, опись №780, дело №448, стр. 145
Рождение ребёнка
1885

Сын: Борисов Степан Гаврилович

Отец ребёнка: Борисов Гавриил Петрович

Место жительства
Неизвестно
Калистово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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