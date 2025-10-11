Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович) Около 1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился Около 1850 ст.

умер 13.04.1918, Москва, город федерального значения Москва

Супруги
Соболева (Сергеева) Екатерина СергеевнаОколо 1854 ст. г.р.
Соболева (Седлова) Александра ФилипповнаОколо 1866 ст. г.р.
Дети
Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)06.10.1871 ст. г.р.
Соболев Иван Георгиевич (Егорович)13.04.1873 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 06.10.1871 ст.

Жена: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
06.10.1871 ст.

Сын: Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/da5b73a2-11cd-402e-a838-019db7852e5e/148?center=1641+1320

Рождение ребёнка
13.04.1873 ст.

Сын: Соболев Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/1b6b1d22-5328-4db9-8934-5295c0c88467/8?center=974+1339

Рождение ребёнка
19.06.1874 ст.

Сын: Соболев Пётр Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/1b6b1d22-5328-4db9-8934-5295c0c88467/8?center=974+1339

Рождение ребёнка
15.12.1877 ст.

Сын: Соболев Павел Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/564d1891-59c9-4fb5-91ad-9fe73a84de75/47?center=1245+1752

Рождение ребёнка
16.02.1883 ст.

Сын: Соболев Павел Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/fad3b95d-b699-44bb-8ddb-c1f9074d2a01/718?center=1895+2247 https://yandex.ru/archive/catalog/6f34443b-2f10-4bef-b1cb-0b732abf2fb1/8?center=1100+3553

Бракосочетание
17.07.1885 ст.

Жена: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/6f34443b-2f10-4bef-b1cb-0b732abf2fb1/256?center=2106+2657 https://yandex.ru/archive/catalog/d3b2ca8f-5b22-4889-8d48-485b52c735ed/324?center=1225+2872

Рождение ребёнка
26.10.1886 ст.

Сын: Соболев Григорий Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d38a40d2-9289-43e1-ba8b-9bfddd1b3132/91?center=1109+1221

Рождение ребёнка
20.07.1888 ст.

Сын: Соболев Николай Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d69c16b1-177a-4fe3-a769-2061672e5b1f/156?center=1008+1999

Рождение ребёнка
26.08.1890 ст.

Сын: Соболев Иван Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d69c16b1-177a-4fe3-a769-2061672e5b1f/383?center=1088+2693

Рождение ребёнка
27.05.1896 ст.

Дочь: (Соболева) Вера Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/da65a623-5b40-4902-89de-d8c6d6d561af/13?center=1219+2073

Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.

Дочь: (Соболева) Лидия Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/a00ec23d-a7d9-4d3e-bfde-b1c464062935/290?center=1184+2047

Рождение ребёнка
28.02.1903 ст.

Сын: Соболев Владимир Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/a00ec23d-a7d9-4d3e-bfde-b1c464062935/317?center=1272+2323

Рождение ребёнка
25.05.1905 ст.

Дочь: (Соболева) Ольга Георгиевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/201ea5d7-1260-4196-b1eb-ee2a216f7880/187?center=971+1922

Смерть
13.04.1918
Москва, город федерального значения Москва

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