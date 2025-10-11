Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)
мужской, родился Около 1850 ст.
умер 13.04.1918, Москва, город федерального значения Москва
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Сын: Соболев Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Сын: Соболев Пётр Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Сын: Соболев Павел Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Сын: Соболев Павел Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Сергеева) Екатерина Сергеевна
Сын: Соболев Иван Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна
Дочь: (Соболева) Вера Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна
Дочь: (Соболева) Лидия Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна
Дочь: (Соболева) Ольга Георгиевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Соболева (Седлова) Александра Филипповна