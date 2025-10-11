Соболев Иван Георгиевич (Егорович) 26.08.1890 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Соболев Иван Георгиевич (Егорович)

Автор
КК
Косенко К.

мужской, родился 26.08.1890 ст., Москва, город федерального значения Москва

умер Неизвестно

Отец
Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)Около 1850 ст. г.р.
Мать
Соболева (Седлова) Александра ФилипповнаОколо 1866 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890 ст.

Отец: Соболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)

Мать: Соболева (Седлова) Александра Филипповна

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/d69c16b1-177a-4fe3-a769-2061672e5b1f/383?center=1088+2693

Смерть
Неизвестно

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