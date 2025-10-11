Соболев Иван Георгиевич (Егорович)
мужской, родился 26.08.1890 ст., Москва, город федерального значения Москва
умер Неизвестно
ОтецСоболев Георгий (Егор) Георгиевич (Егорович)Около 1850 ст. г.р.
МатьСоболева (Седлова) Александра ФилипповнаОколо 1866 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1890 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/d69c16b1-177a-4fe3-a769-2061672e5b1f/383?center=1088+2693