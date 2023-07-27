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Сединкин Григорий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

09.12.1827

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Сединкин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Сединкин Давид Григорьев

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сединкин Ефим Григорьев

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Ударцова (сеченая) Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Сединкин Иван Григорьев

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Сединкин Филипп Григорьев

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.06.1809

Сын: Сединкин Иоанн Григорьев

Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сединкина Пелагия Михайлова

Смерть
09.12.1827
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: удушьем
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