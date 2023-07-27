Сединкин Григорий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти09.12.1827
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: Сединкин Петр
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Ударцова (сеченая) Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Сединкин Филипп Григорьев
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Рождение ребёнка
27.06.1809
Мать ребёнка: Сединкина Пелагия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1827
Причина смерти: удушьем