Ударцова (Сеченая) (Сединкина) Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Сеченая) (Сединкина) Евдокия Григорьева

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Сединкин Григорий Петров

Мать: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
22.09.1815

Муж: Сеченой Афанасий Егоров

Рождение ребёнка
03.04.1817

Сын: Сеченой Иосиф Афанасьев

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.03.1818

Дочь: Мужева - Струнина Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.07.1821

Дочь: Ольга Афанасьева

Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1831

Муж: Ударцов Ипатий Федоров

Смерть
Неизвестно
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