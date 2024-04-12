Ударцова (Сеченая) (Сединкина) Евдокия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Бракосочетание
22.09.1815
Рождение ребёнка
03.04.1817
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
11.03.1818
Дочь: Мужева - Струнина Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Рождение ребёнка
12.07.1821
Дочь: Ольга Афанасьева
Отец ребёнка: Сеченой Афанасий Егоров
Бракосочетание
28.01.1831
Смерть
Неизвестно