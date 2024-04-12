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Сединкин Филипп Григорьев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сединкин Григорий Петров

Мать: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.07.1830

Жена: Сединкина Фекла Трофимова

Рождение ребёнка
04.01.1831

Сын: Сединкин Сильвестр Филиппов

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.01.1833

Дочь: Хиония Филиппова

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.08.1834

Сын: Сединкин Фадей Филиппов

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.11.1835

Сын: Сединкин Феодор Филиппов

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.12.1838

Дочь: Евгения Филиппова

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.02.1840

Дочь: Кира Филиппова

Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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