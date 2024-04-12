Сединкин Филипп Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
10.07.1830
Рождение ребёнка
04.01.1831
Сын: Сединкин Сильвестр Филиппов
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
03.01.1833
Дочь: Хиония Филиппова
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
20.08.1834
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
04.11.1835
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
26.12.1838
Дочь: Евгения Филиппова
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Рождение ребёнка
21.02.1840
Дочь: Кира Филиппова
Мать ребёнка: Сединкина Фекла Трофимова
Смерть
Неизвестно