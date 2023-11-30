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Сединкин Давид Григорьев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сединкин Григорий Петров

Мать: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
13.02.1810

Жена: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Рождение ребёнка
28.10.1814

Дочь: Сутягина Параскева Давидова

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1816

Дочь: Варвара Давидова

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1818

Дочь: Агафия Давидова

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1820

Сын: Сединкин Захарий Давидов

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1821

Сын: Сединкин Феодор Давидов

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1822

Сын: Сединкин Емелиан Давидов

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1826

Дочь: Варвара Давыдова

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1828

Сын: Сединкин Иоанн Давидов

Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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