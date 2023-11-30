Сединкин Давид Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Бракосочетание
13.02.1810
Рождение ребёнка
28.10.1814
Дочь: Сутягина Параскева Давидова
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
04.12.1816
Дочь: Варвара Давидова
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
11.02.1818
Дочь: Агафия Давидова
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
08.02.1820
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
18.04.1821
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
04.08.1822
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
27.11.1826
Дочь: Варвара Давыдова
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Рождение ребёнка
19.04.1828
Мать ребёнка: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова
Смерть
Неизвестно