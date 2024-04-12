Сутягина (Сединкина) Параскева Давидова
Место рождения
Дата рождения28.10.1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814
Бракосочетание
03.05.1833
Рождение ребёнка
18.10.1834
Дочь: Вивея Васильева
Отец ребёнка: Сутягин Василий Федоров
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1839
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Сутягин Василий Федоров
Смерть
Неизвестно