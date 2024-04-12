Сутягина (Сединкина) Параскева Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСутягина (Сединкина) Параскева Давидова

Сутягина (Сединкина) Параскева Давидова

avatar

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.10.1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1814

Отец: Сединкин Давид Григорьев

Мать: Сединкина (куликова) Евфимия Феодорова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
03.05.1833

Муж: Сутягин Василий Федоров

Рождение ребёнка
18.10.1834

Дочь: Вивея Васильева

Отец ребёнка: Сутягин Василий Федоров

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1839

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Сутягин Василий Федоров

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close