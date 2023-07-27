Сединкина (Куликова) (Куликова) Евфимия Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСединкина (Куликова) (Куликова) Евфимия Феодорова

Сединкина (Куликова) (Куликова) Евфимия Феодорова

avatar

Место рождения

д. Куликова Яланского прихода

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Куликов Феодор

Мать: не указана

д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
13.02.1810

Муж: Сединкин Давид Григорьев

Рождение ребёнка
28.10.1814

Дочь: Сутягина Параскева Давидова

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.12.1816

Дочь: Варвара Давидова

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.02.1818

Дочь: Агафия Давидова

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.02.1820

Сын: Сединкин Захарий Давидов

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1821

Сын: Сединкин Феодор Давидов

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.08.1822

Сын: Сединкин Емелиан Давидов

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1826

Дочь: Варвара Давыдова

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.04.1828

Сын: Сединкин Иоанн Давидов

Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close