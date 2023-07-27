Сединкина (Куликова) (Куликова) Евфимия Феодорова
Место рожденияд. Куликова Яланского прихода
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Куликов Феодор
д. Куликова Яланского прихода
Бракосочетание
13.02.1810
Рождение ребёнка
28.10.1814
Дочь: Сутягина Параскева Давидова
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
04.12.1816
Дочь: Варвара Давидова
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
11.02.1818
Дочь: Агафия Давидова
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
08.02.1820
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
18.04.1821
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
04.08.1822
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
27.11.1826
Дочь: Варвара Давыдова
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Рождение ребёнка
19.04.1828
Отец ребёнка: Сединкин Давид Григорьев
Смерть
Неизвестно