Сединкин Ефим Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смерти14.04.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795
Бракосочетание
10.02.1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева
Рождение ребёнка
14.11.1819
Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева
Рождение ребёнка
13.12.1821
Сын: Сединкин Фирс Ефимов
Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева
Бракосочетание
12.04.1827
Жена: Сединкина Марья Иванова
Смерть
14.04.1830
Причина смерти: водянкою