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Сединкин Ефим Григорьев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

14.04.1830

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Сединкин Григорий Петров

Мать: Сединкина Пелагия Михайлова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1816

Жена: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1819

Сын: Сединкин Роман Ефимов

Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1821

Сын: Сединкин Фирс Ефимов

Мать ребёнка: Сединкина (пелевина) Ксения Сергиева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.04.1827

Жена: Сединкина Марья Иванова

Смерть
14.04.1830
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: водянкою
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