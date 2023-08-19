Сединкина (Пелевина) (Пелевина) Ксения Сергиева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти15.03.1827
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Пелевин Сергий
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1816
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев
Рождение ребёнка
14.11.1819
Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев
Рождение ребёнка
13.12.1821
Сын: Сединкин Фирс Ефимов
Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев
Смерть
15.03.1827
Причина смерти: от обварения кипелою водою