Сединкина (Пелевина) (Пелевина) Ксения Сергиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сединкина (Пелевина) (Пелевина) Ксения Сергиева

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Место рождения

Пелевина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

15.03.1827

Пол

Женский

Отец

Около 1775 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Пелевин Сергий

Мать: не указана

Пелевина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
10.02.1816

Муж: Сединкин Ефим Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.11.1819

Сын: Сединкин Роман Ефимов

Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1821

Сын: Сединкин Фирс Ефимов

Отец ребёнка: Сединкин Ефим Григорьев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
15.03.1827
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от обварения кипелою водою