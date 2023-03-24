Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1891

Дата смерти

17.08.1977

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

1919 г.р.
1921 г.р.
1923 г.р.
1926 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891

Отец: Heiskanen Juho

Мать: Heiskanen (Niiranen) Anna

Бракосочетание
22.12.1918

Муж: Könönen Iivari Juhonpoika

Рождение ребёнка
10.10.1919

Сын: Könönen Kaino Armas

Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika

Рождение ребёнка
29.06.1921

Сын: Könönen Paul Johannes

Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika

Рождение ребёнка
04.09.1923

Дочь: Heiskanen (Könönen) Hilkka Annikki

Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika

Рождение ребёнка
30.01.1926

Дочь: Könönen (Könönen) Kaija Helena

Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika

Рождение ребёнка
03.01.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika

Смерть
17.08.1977

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