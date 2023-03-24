Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1891
Дата смерти17.08.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1891
Отец: Heiskanen Juho
Бракосочетание
22.12.1918
Рождение ребёнка
10.10.1919
Сын: Könönen Kaino Armas
Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika
Рождение ребёнка
29.06.1921
Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika
Рождение ребёнка
04.09.1923
Дочь: Heiskanen (Könönen) Hilkka Annikki
Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika
Рождение ребёнка
30.01.1926
Дочь: Könönen (Könönen) Kaija Helena
Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika
Рождение ребёнка
03.01.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Könönen Iivari Juhonpoika
Смерть
17.08.1977