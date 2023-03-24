Heiskanen (Niiranen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHeiskanen (Niiranen) Anna

Heiskanen (Niiranen) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Муж: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Heiskanen Oskari Juhonpoika

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: (Heiskanen) Tyyne-Kaisa Juhanantytär

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Heiskanen Juho Juhonpoika

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Heiskanen Edvard

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: (Heiskanen) Anna-Lyyli Juhontytär

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: (Heiskanen) Hilja Johanna

Отец ребёнка: Heiskanen Juho

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.