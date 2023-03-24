Heiskanen (Niiranen) Anna
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1882
Муж: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
29.06.1883
Сын: Heiskanen Oskari Juhonpoika
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
25.11.1884
Дочь: (Heiskanen) Tyyne-Kaisa Juhanantytär
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
22.04.1887
Сын: Heiskanen Juho Juhonpoika
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
16.07.1889
Сын: Heiskanen Edvard
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
29.07.1896
Дочь: (Heiskanen) Anna-Lyyli Juhontytär
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Рождение ребёнка
01.08.1902
Дочь: (Heiskanen) Hilja Johanna
Отец ребёнка: Heiskanen Juho
Смерть
Неизвестно