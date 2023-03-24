Heiskanen Juho — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Heiskanen Juho

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1882

Жена: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
29.06.1883

Сын: Heiskanen Oskari Juhonpoika

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
25.11.1884

Дочь: (Heiskanen) Tyyne-Kaisa Juhanantytär

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
22.04.1887

Сын: Heiskanen Juho Juhonpoika

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
16.07.1889

Сын: Heiskanen Edvard

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Könönen (Heiskanen) Eevi Juhontytär

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
29.07.1896

Дочь: (Heiskanen) Anna-Lyyli Juhontytär

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Рождение ребёнка
01.08.1902

Дочь: (Heiskanen) Hilja Johanna

Мать ребёнка: Heiskanen (Niiranen) Anna

Смерть
Неизвестно

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