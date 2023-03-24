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Könönen Kaino Armas

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Место рождения

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

10.10.1919

Дата смерти

28.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919

Отец: Könönen Iivari Juhonpoika

Мать: Könönen Eevi Juhontytär

Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
27.12.1953

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
28.10.1994
Похороны
19.11.1994
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