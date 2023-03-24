Könönen Kaino Armas
Место рожденияNaatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения10.10.1919
Дата смерти28.10.1994
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1919
Отец: Könönen Iivari Juhonpoika
Мать: Könönen Eevi Juhontytär
Naatselkä, Pälkjärvi, Ristiselän tila, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
27.12.1953
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
28.10.1994
Похороны
19.11.1994