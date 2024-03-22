Наталия Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталия Дмитриева

Наталия Дмитриева

Место рождения

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

14.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1860

Отец: Дмитрий Сергеев

Мать: Елена Андреева

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.05.1879

Муж: Иосиф Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Иван Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1884

Дочь: Стефанида Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1886

Дочь: Фёкла Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1888

Дочь: Пелагея Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1890

Сын: Мартин Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Гавриил Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1892

Сын: Александр ст

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.11.1893

Дочь: Александра Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.02.1895

Дочь: Агафия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1896

Сын: Александр Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1897

Дочь: Елизавета Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1899

Дочь: Параскева Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Васса Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Никитин

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close