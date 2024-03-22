Наталия Дмитриева
Место рождения
Дата рождения14.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1860
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Елена Андреева
Бракосочетание
13.05.1879
Муж: Иосиф Никитин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Иван Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
08.11.1884
Дочь: Стефанида Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
21.09.1886
Дочь: Фёкла Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
23.04.1888
Дочь: Пелагея Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
07.04.1890
Сын: Мартин Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
13.07.1891
Сын: Гавриил Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
12.08.1892
Сын: Александр ст
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
05.11.1893
Дочь: Александра Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
04.02.1895
Дочь: Агафия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
12.08.1896
Сын: Александр Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
05.09.1897
Дочь: Елизавета Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
22.10.1899
Дочь: Параскева Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Васса Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Никитин
Смерть
Неизвестно