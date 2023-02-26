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Елена Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1826

Дата смерти

13.10.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826

Отец: Андрей Владимиров

Мать: Наталия Романова

Рождение ребёнка
15.08.1843

Дочь: Васса Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1845

Сын: Иоанн Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.04.1847

Дочь: Агапия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.08.1849

Сын: Михей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1854

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.06.1856

Сын: Андрей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.04.1858

Дочь: Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1860

Дочь: Наталия Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Сергеев

Смерть
13.10.1895
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
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