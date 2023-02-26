Елена Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1826
Дата смерти13.10.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1826
Отец: Андрей Владимиров
Мать: Наталия Романова
Рождение ребёнка
15.08.1843
Дочь: Васса Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
01.09.1845
Сын: Иоанн Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
04.04.1847
Дочь: Агапия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
13.08.1849
Сын: Михей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
14.08.1854
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
29.06.1856
Сын: Андрей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
30.04.1858
Дочь: Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Рождение ребёнка
14.08.1860
Дочь: Наталия Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Сергеев
Смерть
13.10.1895