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Глухова Ирина Ивановна

Место рождения

Нагиши

Дата рождения

Около 1824 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.

Отец: Иван Игнатович

Мать: Аксинья

Бракосочетание
01.10.1841 ст.

Муж: Глухов Василий Антипович

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.

Сын: Глухов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Глухов Василий Антипович

В МК в записи о рождении указан отец Василий Антонов, а в записи о свадьбе отец Василий Антипов. Считаю "Антонов" опиской, т.к.: 1) при заключении брака в 1874г Алексею было 18 лет, т.е. родился он пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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