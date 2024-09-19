Глухова Ирина Ивановна
Место рожденияНагиши
Дата рожденияОколо 1824 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824 ст.
Отец: Иван Игнатович
Мать: Аксинья
Бракосочетание
01.10.1841 ст.
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.
Сын: Глухов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Глухов Василий Антипович
В МК в записи о рождении указан отец Василий Антонов, а в записи о свадьбе отец Василий Антипов. Считаю "Антонов" опиской, т.к.: 1) при заключении брака в 1874г Алексею было 18 лет, т.е. родился он пр... Показать все
Смерть
Неизвестно