Глухов Василий Антипович
Место рождения
Дата рождения13.02.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823 ст.
Бракосочетание
01.10.1841 ст.
Жена: Глухова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.
Сын: Глухов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Глухова Ирина Ивановна
В МК в записи о рождении указан отец Василий Антонов, а в записи о свадьбе отец Василий Антипов. Считаю "Антонов" опиской, т.к.: 1) при заключении брака в 1874г Алексею было 18 лет, т.е. родился он пр... Показать все
Смерть
Неизвестно