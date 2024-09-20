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Глухов Василий Антипович

Место рождения

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.02.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1823 ст.

Отец: Глухов Антип Родионович

Мать: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
01.10.1841 ст.

Жена: Глухова Ирина Ивановна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1856 ст.

Сын: Глухов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Глухова Ирина Ивановна

В МК в записи о рождении указан отец Василий Антонов, а в записи о свадьбе отец Василий Антипов. Считаю "Антонов" опиской, т.к.: 1) при заключении брака в 1874г Алексею было 18 лет, т.е. родился он пр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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