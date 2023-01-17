Нагиши
Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Описание зданий, сооружений, машин и механизмов: бойни и салотопенного завода купихи Елизаветы Николаевны Разморгуевой, мыльного завода мещанина Александра Михайловича Бр Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 1. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 2. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 3. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 4. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 5. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 6. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
О крестьянине Епифанского уезда, Нагишевско-Орловской волости, села Нагишей Несторе Ильине Алмасове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. (Ведется фо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1661Лебяжий Усад (Нагиши), с. вл.при рч. Тоболе.222331413941493Церковь православная 1. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
457. Лебяжий Усад (Нагиши), село бывшее владельческое, при речке М. Таболе, дворов 442, жителей 3235, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православн Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
877Нагишисело53°51'с.ш.38°55'в.д.N-37-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61644415156с Нагишисело