село Нагиши, село Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Нагиши

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Описание зданий, сооружений, машин и механизмов: бойни и салотопенного завода купихи Елизаветы Николаевны Разморгуевой, мыльного завода мещанина Александра Михайловича Бр Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 1. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 2. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 3. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 4. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 5. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
Карточки учета экономического состояния крестьянских хозяйств с. Нагиши Нагишевско-Орловской волости Епифанского у. Т. 6. 1911 г. // Гос. архив Тульской области. Фонд 4. Показать все
О крестьянине Епифанского уезда, Нагишевско-Орловской волости, села Нагишей Несторе Ильине Алмасове по возникшему против него обвинению по 103 ст. угол. улож. (Ведется фо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Епифанский уезд
1661Лебяжий Усад (Нагиши), с. вл.при рч. Тоболе.222331413941493Церковь православная 1. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Епифанский уезд, Нагишевская волость
457. Лебяжий Усад (Нагиши), село бывшее владельческое, при речке М. Таболе, дворов 442, жителей 3235, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
877Нагишисело53°51'с.ш.38°55'в.д.N-37-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Горловское сельское поселение
61644415156с Нагишисело
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