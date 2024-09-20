Глухов Антип Родионович
Место рожденияНагиши
Дата рожденияОколо 1800 ст.
Дата смертиОколо 1857 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.
Отец: Глухов Родион Михайлович
Мать: Глухова Мавра Минаевна
По дате свадьбы возможен 1799г.р.
Бракосочетание
26.04.1815 ст.
Рождение ребёнка
13.02.1823 ст.
Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.
Дочь: Глухова Татьяна Антиповна
Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: Глухова Анна Антиповна
Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна
Рождение ребёнка
07.01.1838 ст.
Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна
Смерть
Около 1857 ст.