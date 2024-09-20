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Глухов Антип Родионович

Место рождения

Нагиши

Дата рождения

Около 1800 ст.

Дата смерти

Около 1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800 ст.

Отец: Глухов Родион Михайлович

Мать: Глухова Мавра Минаевна

По дате свадьбы возможен 1799г.р.
Бракосочетание
26.04.1815 ст.

Жена: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.02.1823 ст.

Сын: Глухов Василий Антипович

Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Глухов Василий Антипович

Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1831 ст.

Дочь: Глухова Татьяна Антиповна

Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: Глухова Анна Антиповна

Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.01.1838 ст.

Сын: Глухов Иван Антипович

Мать ребёнка: Глухова (Козловцева) Наталья Власовна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Около 1857 ст.
Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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