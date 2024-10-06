Иван Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.
Отец: Игнат Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Дочь: Глухова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1827 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
До 1833 ст.
Жена: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.
Дочь: Аксинья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Афанасьевна
Смерть
Неизвестно