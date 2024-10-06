Иван Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1761 г.р.

Мать

1777 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.
Около 1798 г.р.

Дети

Около 1824 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1833 г.р.
Около 1838 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Игнат Родионович

Мать: (Кошелева) Домна Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Дочь: Глухова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1827 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Аксинья

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
До 1833 ст.

Жена: Анна Афанасьевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1838 ст.

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Афанасьевна

Нагиши, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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