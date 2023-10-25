Олло Карл Йоганович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти2014
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Олло Йоган Васильевич
Мать: Олло Лидия Петровна
Рождение ребёнка
10.06.1959
Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
05.10.1965
Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
1967
Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
25.09.1970
Дочь: Олло Наталья Карловна
Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна
Смерть
2014