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Олло Карл Йоганович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Олло Йоган Васильевич

Мать: Олло Лидия Петровна

Рождение ребёнка
10.06.1959

Сын: Олло Владимир Карлович

Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Олло Василий Карлович

Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
1967

Сын: Олло Валерий Карлович

Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
25.09.1970

Дочь: Олло Наталья Карловна

Мать ребёнка: Корчагина Любовь Николаевна

Смерть
2014
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