Корчагина Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1940

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940

Отец: Корчагин Николай Дмитриевич

Мать: Богатырева Федора Владимировна

Рождение ребёнка
10.06.1959

Сын: Олло Владимир Карлович

Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович

Рождение ребёнка
05.10.1965

Сын: Олло Василий Карлович

Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович

Рождение ребёнка
1967

Сын: Олло Валерий Карлович

Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович

Рождение ребёнка
25.09.1970

Дочь: Олло Наталья Карловна

Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович

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