Корчагина Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940
Рождение ребёнка
10.06.1959
Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович
Рождение ребёнка
05.10.1965
Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович
Рождение ребёнка
1967
Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович
Рождение ребёнка
25.09.1970
Дочь: Олло Наталья Карловна
Отец ребёнка: Олло Карл Йоганович