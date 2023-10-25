Олло Василий Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олло Василий Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1965

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965

Отец: Олло Карл Йоганович

Мать: Корчагина Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олло Максим Васильевич

Мать ребёнка: Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олло Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Галина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олло Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Павловна

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