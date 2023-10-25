Олло Василий Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1965
Отец: Олло Карл Йоганович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олло Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Галина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олло Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Павловна