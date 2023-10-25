Олло Йоган Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Олло Сирана Йогановна
Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна
Рождение ребёнка
14.06.1930
Сын: Олло Павел Йоганович
Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Олло Карл Йоганович
Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна
Смерть
Неизвестно