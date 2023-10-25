Олло Йоган Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олло Йоган Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Олло Сирана Йогановна

Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна

Рождение ребёнка
14.06.1930

Сын: Олло Павел Йоганович

Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Олло Карл Йоганович

Мать ребёнка: Олло Лидия Петровна

Смерть
Неизвестно
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