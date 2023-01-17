Фадеичева Пелагея Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фадеичев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
24.06.1895
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
21.02.1897
Сын: Фадеичев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проворова Мар___ Сергеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеичев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно