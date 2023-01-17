Фадеичева Пелагея Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеичева Пелагея Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Фадеичев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Сын: Фадеичев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.02.1897

Сын: Фадеичев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Фадеичев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проворова Мар___ Сергеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеичев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Фадеичев Сергей Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фадеичев Сергей Андреев

Место жительства
Неизвестно
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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