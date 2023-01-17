Проворова (Фадеичева) Мар___ Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
18.09.1906
Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
01.02.1908
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проворов Александр Иванович
Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно