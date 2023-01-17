Проворова (Фадеичева) Мар___ Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворова (Фадеичева) Мар___ Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фадеичев Сергей Андреев

Мать: Фадеичева Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
18.09.1906

Сын: Проворов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич

Аганино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.02.1908

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич

Аганино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проворов Александр Иванович

Отец ребёнка: Проворов Иван Григорьевич

Аганино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проворов Иван Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Аганино, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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