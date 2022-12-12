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Фадеичев Сергей Андреев

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Место рождения

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: не указана

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Фадеичев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
24.06.1895

Сын: Фадеичев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
21.02.1897

Сын: Фадеичев Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1900

Сын: Фадеичев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Проворова Мар___ Сергеевна

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеичев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеичева Пелагея Павлова

Место жительства
Неизвестно
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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