Фадеичев Сергей Андреев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Фадеичев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
24.06.1895
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
21.02.1897
Сын: Фадеичев Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
1900
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проворова Мар___ Сергеевна
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фадеичев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Фадеичева Пелагея Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно