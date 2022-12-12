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Фадеичев Василий Сергеевич

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Место рождения

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

21.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1897

Отец: Фадеичев Сергей Андреев

Мать: Фадеичева Пелагея Павлова

Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Фадеичева Анна Павловна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Фадеичев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Фадеичева Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фадеичева Анна Павловна

Место жительства
Неизвестно
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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