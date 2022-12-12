Фадеичев Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения21.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1897
Отец: Фадеичев Сергей Андреев
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Фадеичева Анна Павловна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Фадеичев Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Фадеичева Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фадеичева Анна Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно