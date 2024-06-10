Клюшев Тимофей Яковлевич До 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюшев Тимофей Яковлевич

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890

Отец: Клюшев Яков Спиридонович

Мать: Клюшева -- Мария Михайловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева (--) Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
27.03.1907

Сын: Клюшев Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Клюшева (--) Анастасия Павловна

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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