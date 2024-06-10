Клюшев Тимофей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.03.1907
Сын: Клюшев Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Клюшева (--) Анастасия Павловна
Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно