Клюшева -- Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1875
Дочь: Клюшева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
22.12.1876
Дочь: Клюшева Домна Яковлевна
Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
07.06.1881
Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович
Рождение ребёнка
До 1890
Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович
Смерть
Неизвестно