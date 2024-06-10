Клюшева -- Мария Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюшева -- Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Яков Спиридонович

Рождение ребёнка
31.03.1875

Дочь: Клюшева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1876

Дочь: Клюшева Домна Яковлевна

Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Клюшев Федот Яковлевич

Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Клюшев Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Клюшев Яков Спиридонович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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