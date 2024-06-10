Клюшев Яков Спиридонович 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюшев Яков Спиридонович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Клюшев Спиридон Андреевич

Мать: Клюшева -- Устинья Николаевна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюшева -- Мария Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.1875

Дочь: Клюшева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.12.1876

Дочь: Клюшева Домна Яковлевна

Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
07.06.1881

Сын: Клюшев Федот Яковлевич

Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Клюшев Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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