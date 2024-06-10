Клюшев Яков Спиридонович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1875
Дочь: Клюшева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1876
Дочь: Клюшева Домна Яковлевна
Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.06.1881
Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна
Рождение ребёнка
До 1890
Мать ребёнка: Клюшева -- Мария Михайловна
Смерть
Неизвестно