Клюшева (--) Анастасия Павловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клюшева (--) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюшев Тимофей Яковлевич

Рождение ребёнка
27.03.1907

Сын: Клюшев Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Клюшев Тимофей Яковлевич

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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