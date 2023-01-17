Никифорова (Чурамова) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1876 и 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.07.1895 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.
Сын: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович
Рождение ребёнка
14.04.1920
Сын: Никифоров Василий Георгиевич(Егорович)
Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно