Никифорова (Чурамова) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова (Чурамова) Матрена Ивановна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Между 1876 и 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1876 и 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
21.07.1895 ст.

Муж: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.

Сын: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.04.1920

Сын: Никифоров Василий Георгиевич(Егорович)

Отец ребёнка: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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