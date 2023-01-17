Никифоров Егор (Георгий) Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.04.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875 ст.

Отец: Никифоров Емельян Иванович

Мать: Никифорова Ирина Поликарповна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
21.07.1895 ст.

Жена: Никифорова Матрена Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.

Сын: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Мать ребёнка: Никифорова Матрена Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.04.1920

Сын: Никифоров Василий Георгиевич(Егорович)

Мать ребёнка: Никифорова Матрена Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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