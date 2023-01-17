Никифоров Егор (Георгий) Емельянович
Место рождения
Дата рождения19.04.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1875 ст.
Бракосочетание
21.07.1895 ст.
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.
Сын: Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)
Мать ребёнка: Никифорова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
14.04.1920
Сын: Никифоров Василий Георгиевич(Егорович)
Мать ребёнка: Никифорова Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно