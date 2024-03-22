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Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)

Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.08.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1896 ст.

Отец: Никифоров Егор (Георгий) Емельянович

Мать: Никифорова Матрена Ивановна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.01.1918 ст.

Жена: Никифорова Агафья Леонтьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
09.11.1920

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Никифорова Агафья Леонтьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никифоров Аркадий Матвеевич

Мать ребёнка: Никифорова Агафья Леонтьевна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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