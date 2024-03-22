Никифоров Матвей Георгиевич(Егорович)
Место рождения
Дата рождения07.08.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1896 ст.
Бракосочетание
07.01.1918 ст.
Рождение ребёнка
09.11.1920
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Никифорова Агафья Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никифоров Аркадий Матвеевич
Мать ребёнка: Никифорова Агафья Леонтьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно